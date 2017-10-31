إصابة عسكري شيشاني متهم بالتخطيط لاغتيال بوتين

المصدر: أ ف ب

أصيب عسكري شيشاني متطوع متهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عندما تعرضت سيارته لإطلاق نار بالقرب من كييف.

وقال المستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية أنطوان جيراشنكو، إن آدم عثماييف أصيب بجروح، وقتلت زوجته أمينة أوكوييفا، بعد إطلاق الرصاص على سيارتهما عندما كانا يعبران سكة حديد”.

وأضاف جيراشنكو في تدوينة على “فيسبوك” أن “آدم عثماييف جرح لكنه سيعيش”، مشيرًا إلى أنه “تحدث إليه هاتفيًا”.

من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الأوكرانية باروسلاف تراكالو، مقتل أوكاييفا، وقال لوكالة الأنباء “انترفاكس” إن “المحققين ينوون فتح تحقيق في جريمة قتل مع سبق الإصرار وليس في عمل إرهابي”.

وكانت السلطات الروسية اتهمت عثماييف بالتخطيط لاغتيال بوتين قبل أسابيع من انتخابه لولاية جديدة في 2012. وسُجن عامين ونصف العام في أوكرانيا، لكن لم يتم تسليمه إلى روسيا.

وحكم على مشتبه به ثان في 2013 بالسجن 10 أعوام في القضية نفسها، بعدما تم تسليمه إلى السلطات الروسية.

وكان عثماييف نجا من محاولة اغتيال أولى في كييف في الأول من حزيران/ يونيو الماضي. وقتلت اوكاييفا المهاجم حينها.