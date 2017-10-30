البيت الأبيض ينفي مزاعم إيرانية بطلب ترامب لقاء روحاني في نيويورك

نفى مسؤول في البيت الأبيض، الإثنين، مزاعم إيرانية بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء الرئيس حسن روحاني، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ردًا على تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: إن “الرئيس دونالد ترامب لم يطلب عقد اجتماع مع الرئيس حسن روحاني”، مضيفًا أن “مزاعم طهران بهذا الشأن غير صحيحة”.

ونقل موقع “ذه هيل” الأمريكي الإخباري عن المسؤول بالبيت الأبيض “القصة التي أوردها المسؤول الإيراني غير صحيحة”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال الأحد، إن رئيس البلاد حسن روحاني رفض اجتماعًا مع الرئيس ترامب في سبتمبر الماضي.

وصرح قاسمي لوكالة أنباء “ايلنا”، أن “المسؤولين الأمريكيين طرحوا اجتماعًا محتملًا بين الزعيمين أثناء وجودهما في نيويورك بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن روحاني رفض هذا الطلب”.