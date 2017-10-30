وضع المدير السابق لحملة ترامب قيد الإقامة الجبرية

المصدر: ا ف ب

قررت قاضية فدرالية، اليوم الأثنين، وضع المدير السابق لحملة دونالد ترامب، بول مانافورت، قيد الإقامة الجبرية بعدما رفض الاتهامات الموجهة إليه في إطار التحقيق حول تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.

بدوره رفض بول مانافورت، الإتهامات الموجه إليه في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام قاضية فدرالية.

وكان مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس رفضا خلال جلسة في واشنطن 12 إتهامًا موجهة إليهما، من بينها التآمر ضد الولايات المتحدة، وتبييض الأموال، وعدم التصريح بحسابات لديهما في الخارج.