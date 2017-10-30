روسيا تخطط لعقد مؤتمر الشعب السوري في سوتشي في منتصف نوفمبر

نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر روسي رفيع قوله ،اليوم الاثنين: إنه يمكن عقد مؤتمر الشعب السوري في “سوتشي” في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ويمكن أن يشارك فيه أكثر من ألف شخص.

وقال المصدر، “من المقرر أن يشارك فيه ما بين 1000 و1300 شخص ،بينهم ممثلين عن الحكومة السورية ،والقوات الموالية للحكومة، وكذلك جماعات المعارضة الأكثر تنوعًا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق عن فكرة إنشاء مؤتمر للشعب في سوريا، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يكون خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ومن الممكن أيضًا أن يناقش هذا المؤتمر فكرة إعداد دستور جديد للبلاد.

ومن المفترض أن تشارك جميع الجماعات الإثنية والدينية في سوريا، والحكومة ،والمعارضة في هذا المؤتمر.

حوار وطني

وفي إشارة ضمنية إلى سعي موسكو لتحويل التقدم العسكري على الأرض في دير الزور إلى مكاسب سياسية، اكتفى ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي في مباحثات أستانا، بالإعلان عن أن الرئيس السوري بشار الأسد، يدرك أهمية إطلاق حوار وطني لحل الأزمة السورية.

وقال إنه “ناقش مع الأسد مسألة المرحلة الانتقالية لحل الأزمة السورية”.

ودعا المسؤول الروسي ،الذي سلّمه الرئيس فلاديمير بوتين الملف السوري مؤخرًا، “المعارضة السورية إلى التخلي عن الشروط المسبقة للمشاركة في الحوار”.

وأكد لافرينتيف، على “أهمية مفاوضات أستانا في استعادة الثقة بين أطراف النزاع السوري”، منوهًا بتسجيل عودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ديارهم في المناطق ،التي سيطر عليها الجيش السوري وحلفاؤه مؤخرًا.

وقال لافرينتيف، “سنبذل أقصى الجهود لتفادي أي تصادم بين الأمريكيين والقوات الحكومية السورية”. وعبر عن الأمل في وفاء الجانب التركي بالتزاماته حسب اتفاق أستانا، منوهًا بـ”بقاء مستوى التوتر عاليًا في إدلب، حيث لم تتمكن تركيا بعد من إقامة حواجز تفتيش حسب اتفاق أستانا”.

وعبّر المسؤول الروسي، عن الأمل بالقضاء على آخر معاقل “داعش” في سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.