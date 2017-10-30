باكستان تؤكد مقتل صينيين مختطفين لدى داعش

المصدر: ا ف ب

أكدت باكستان، الإثنين، مقتل صينيين كانا مختطفين في كويتا جنوب غرب البلاد، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، بعد أشهر من إعلان تنظيم داعش قتلهما.

واختطف الصينيان، وهما رجل وامرأة، في أيار/مايو الفائت من كويتا كبرى مدن إقليم بلوشستان المضطرب حيث تستثمر الصين ملايين الدولارات رغم تمرد جماعات إسلامية متطرفة.

واختطف 3 رجال مجهولين الصينيين في سيارة، فيما تمكنت امرأة صينية أخرى من تفادي الخطف، حسبما أفاد شهود عيان.

وفي حزيران/يونيو الفائت، أعلن تنظيم داعش قتلهما، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الباكستانية أو الصينية.

والإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن “تقارير الحمض النووي أثبتت أن القتيلين في بلوشستان في حزيران/يونيو 2017 هما الصينيان المختطفان”.

ولم يكشف البيان معلومات عن كيفية استعادة الجثتين.

وكانت تقارير إعلامية محلية ذكرت في أيلول/سبتمبر الفائت أن الجثتين عثر عليهما في بلوشستان.

وكانت السلطات الباكستانية أعلنت سابقا أن الصينيين كانا يدرسان لغة الأوردو في مركز لغات محلي، لكن وزير الداخلية الباكستاني قال إنهما كانا يقومان بالتبشير في كويتا دون تفاصيل عن نوعية التبشير الذي كانا يقومان به.

وتدفق مئات الصينيين على باكستان بعد أن بدأت بكين في ضخ استثمارات في جارتها الآسيوية كجزء من مخطط لربط اقليم شينجيانغ في اقصى غربها بميناء جوادر في بلوشستان عبر سلسلة مشاريع لتطوير البنى التحتية والطاقة والنقل.

وهذا الممر الذي تشيده الصين أحد أكبر مشروعات مبادرة الصين “حزام واحد طريق واحد” الذي يتضمن شبكة واسعة من الطرق البرية والبحرية تشمل 65 دولة.

وبلوشستان غنية بالنفط والغاز إلا أنها تعاني من تمرد إسلامي وعنف مذهبي بين السنة والشيعة، إضافة إلى تمرد انفصالي منذ العام 2004، قتل فيه مئات من الجنود والمسلحين.