6 قتلى في انفجار شاحنة شرطة بمدينة كويتا الباكستانية

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارًا استهدف شاحنة للشرطة، الأربعاء، أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل ،في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد.

وأوضح قائد شرطة كويتا ،عبد الرزاق تشيما، أن الشاحنة كانت تقل مجندين بالشرطة لقي أربعة منهم حتفهم إلى جانب اثنين من المارة عند المشارف الشرقية للمدينة.

وأضاف “لا نستطيع القول بأنه تفجير انتحاري.. طواقمنا في المكان وتتحرى الأمر”.

وبث التلفزيون لقطات للبقايا المحترقة للشاحنة ، فيما قالت قنوات تلفزيونية ،في وقت سابق، إن جميع الضحايا من قوات الأمن.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.