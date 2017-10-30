بلجيكا تعتقل 4 أشخاص على خلفية محاولة هجوم ضد قطار سريع

اعتقلت الشرطة البلجيكية 4 أشخاص، اليوم الاثنين، فيما يتعلق بمحاولة هجوم على قطار سريع بين بروكسل وباريس عام 2015، وفق ما أعلنه الادعاء الاتحادي.

وفي آب/ أغسطس 2015، أصاب مهاجم يحمل بندقية آلية 3 أشخاص في قطار سريع ،قبل أن يتغلب عليه الركاب ضمن واحدة من سلسلة هجمات نفذها متشددون، صدمت بلجيكا وفرنسا في العامين الماضيين.

وداهمت الشرطة 6 منازل في بروكسل ،ومناطق أخرى في بلجيكا ،في وقت مبكر من صباح اليوم، لكنها لم تجد أي متفجرات أو أسلحة.

وقال الادعاء إن قاضيًا ،سيقرر في مرحلة لاحقة ،ما إذا كان يتعين استمرار احتجاز الأربعة الذين تم القبض عليهم.