تعرض دورية لجيش الاحتلال لإطلاق نار من سيناء

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء الأحد، أن دورية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار قرب الحدود مع مصر مصدره شبه جزيرة سيناء.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن “قوة عسكرية كانت تهم بنشاط روتيني قرب الجدار الأمني على الحدود مع مصر تعرضت إلى إطلاق نار من سيناء أدى إلى إلحاق ضرر بمركبة عسكرية”.

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات المصرية عن الحادثة، أو أي تبنٍ من قبل الجماعات المتطرفة الموجود في شبه الجزيرة.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء قال في وقت سابق لـ”إرم نيوز” إن “شرطييْن اثنين قتلا وأصيب 10 آخرون، الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة لقوات الشرطة بمدينة العريش”.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية اعتمدت مؤخراً خطة لشبه جزيرة سيناء تتضمن منع عبور قناة السويس إلى سيناء للقادمين من القاهرة وباقي المحافظات بدون حجوزات فندقية أو عقود عمل.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش.