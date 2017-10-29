فرار مصوّر الرئاسة الإيرانية بعد اتهامه بالتجسس

قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، محسني أجئي، إن مصور الرئاسة في إيران، تمكّن من الفرار خارج البلاد بعد اتهامه بـ”التواصل مع جهات أجنبية”.

وأوضح أجئي في مؤتمر صحفي، أن “السلطات الإيرانية كانت قد أصدرت قرارًا بمنع المصور في رئاسة الجمهورية من السفر، إلا أنه تمكن من الخروج من البلاد بعد حصوله على رخصة من وزارة الاستخبارات بذريعة وجود مهمة للتعاون مع بعض الوكالات الحكومية”.

ورفض أجئي الكشف عن هوية المصور، مضيفًا أنه “لا يعلم بالضبط أين توجه هذا المصور”.

وفي شأن آخر، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني إن “مهدي جهانغيري شقيق النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، الذي تم اعتقاله مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بتهمة الفساد المالي، لا يزال في السجن للتحقيق معه”، موضحًا أن “قضية مهدي جهانغيري يجري النظر فيها لدى مكتب المدعي العام في محافظة كرمان جنوب البلاد”.