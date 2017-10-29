إيران تتهم السعودية باحتجاز صيادَين إيرانيين

ذكرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية الأحد، أن قوات خفر السواحل السعودية احتجزت اثنين من الصيادين الإيرانيين، بعد أن غادروا من أجل صيد السمك إلى جزيرة تدعى خارج، تابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران بالقرب من الخليج العربي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في محافظة بوشهر قولهم إن “الصيادَين المحتجزَين هما محمد أكبري ومهر زاد نصيب زاده، كانا غادرا السبت جزيرة خارج إلى المياه لصيد الأسماك، لكن قوات خفر السواحل السعودية قامت باعتقالهما”.

من ناحيته، حث ممثل محافظة بوشهر في البرلمان الإيراني عبد الحميد خدري، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية حسن قشقاوي، على ضرورة العمل على الإفراج عن الصيادين الإيرانيين لدى السعودية.

بدوره، أكد المدير العام لإدارة شؤون الإيرانيين بوزارة الخارجية علي محمد، احتجاز الصيادين الاثنين على يد القوات السعودية، موضحا أن “إيران شرعت بالتواصل مع السعودية للإفراج عنهما”.