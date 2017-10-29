روحاني يعلن أن إيران ستواصل إنتاج الصواريخ‎

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، في خطاب بثه التلفزيون: “إن إيران ستواصل إنتاج الصواريخ ؛لأغراض دفاعية ،ولا تعتبر ذاك انتهاكًا لأي اتفاقات دولية”.

وقال روحاني ،في الخطاب الذي ألقاه في البرلمان: “لقد أنتجنا، وننتج، وسنواصل إنتاج الصواريخ. هذا لا ينتهك أي اتفاقات دولية”.

واعتبر روحاني، أن دعوة الإدارة الأمريكية طهران للتفاوض مجددًا على الصفقة النووية “سخيفة ومضحكة”.

وقال روحاني إن “عدم التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة الدولية (الاتفاق النووي) ،والدعوة مرة أخرى للتفاوض بشأن الصفقة النووية، هي دعوة سخيفة ومضحكة، فعليهم الالتزام بالاتفاق أولًا”.

وعقد البرلمان الإيراني ،اليوم، جلسة لمناقشة منح الثقة لوزيري الطاقة ،والعلوم للحكومة الثانية عشرة بحضور حسن روحاني.

وكان مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية ،حسين علي أميري، وصف أجواء البرلمان لمنح الثقة لوزيري العلوم والطاقة “بالإيجابية”.

وكان الرئيس الإيراني رشح الأسبوع الماضي، “منصور غلامي” كوزير مقترح للعلوم ،و”رضا أردكانيان” كوزير للطاقة، إلى مجلس الشورى الإسلامي.