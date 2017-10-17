خامنئي يرفض 10 مرشحين لمنصب وزير العلوم في حكومة روحاني

كشف النائب والقيادي في التيار الإصلاحي الإيراني محمود صادقي، أن المرشد الأعلى للإيرانيين علي خامنئي، رفض 10 مرشحين لشغل منصب وزارة العلوم في حكومة الرئيس حسن روحاني.

وطالب صادقي في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، مكتب خامنئي بـ”توضيح الموقف وضرورة التنسيق مع الرئيس حسن روحاني لانتخاب وزير العلوم في حكومته”.

ورجح صادقي أن يقدم روحاني رئيس جامعة “بوعلي سينا” منصور غلامي، مرشحًا للبرلمان لشغل منصب وزارة العلوم خلال الإسبوع المقبل.

وكان محمود صادقي ذكر في وقت سابق أنه “وفقًا للسلطات المعنية، فقد أدخل الرئيس حتى الآن أكثر من 10 خيارات لوزارة العلوم لم تتم الموافقة عليها من قبل القيادة”.

وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري وجه انتقادات الاثنين الماضي إلى روحاني بسبب عدم تقديمه مرشحًا إلى البرلمان لشغل منصب وزارة العلوم.

ويواجه روحاني صعوبات في اختيار بعض الوزراء في حكومته بسبب عدم حصولهم على تأييد وموافقة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي أو مدير مكتبه.