اليونان تعتقل شخصًا تشتبه في إرساله طرودًا مفخخة لمسؤولين أوروبيين

اعتقلت إدارة مكافحة الإرهاب في اليونان، اليوم السبت، رجلاً يعتقد أنه لعب دورًا في إرسال طرود ملغومة لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء اليوناني السابق لوكاس باباديموس هذا العام، وفق ما أعلنت الشرطة اليونانية.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها السبت:”احتجزت إدارة مكافحة الإرهاب رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا بعد صدور أمر اعتقال، يرتبط بإرسال طرود مفخخة”.

في حين قال مسؤول من الشرطة، إن “المشتبه به نفى ضلوعه في الهجمات أو انتماءه لجماعة تآمر خلايا النار المتشددة، التي أعلنت مسؤوليتها عن الطرد الذي أرسل إلى وزارة المالية”.

وأضاف أن المشتبه به “رصدته الشرطة في تسجيلات فيديو وهو يجلب الطرود إلى مكتب البريد، في خمس وقائع مختلفة، وكان تحت المراقبة لأيام، في حين يجري تفتيش شقته حاليًا”.

ورصدت الشرطة وفي آذار/مارس الماضي، ثمانية طرود مشتبه بها في مركز فرز البريد في أثينا، بعد إرسال طردين مفخخين لصندوق النقد الدولي في باريس ووزارة المالية في ألمانيا.

وأحبطت إدارة البريد في وزارة المالية الألمانية، وصول طرد ملغوم مرسل إلى وزير المالية السابق فولفجانج شيوبله، إلا أن رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي في باريس، انفجرت مما أسفر عن إصابة مساعد إداري بجراح طفيفة.

وأصيب في أيار/مايو رئيس الوزراء اليوناني السابق لوكاس باباديموس، عندما انفجر طرد ملغوم في سيارته وسط أثينا، في أسوأ أعمال عنف تستهدف سياسيين في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية منذ سنوات.