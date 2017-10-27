عسكري كويتي يطعن زوجته بسكين في باريس

أدى خلاف عائلي بين كويتية وزوجها في العاصمة الفرنسية، باريس، أثناء رحلة علاج لابنة المجني عليها رافقتها فيها هي وزوجها، إلى إصابتها بعدة طعنات في الكتف والرأس.

وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية “غادرت الزوجة إلى باريس برفقة زوجها العسكري في وزارة الدفاع لعلاج ابنتهما (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، وتبلغ من العمر 6 سنوات، لكن خلافًا نشب بين الزوجين، دفع الزوج إلى الاعتداء بسكين على الزوجة، ما تسبب لها بإصابات في كتفها ورأسها، حيث نقلت للمستشفى للعلاج”.

وتم إيقاف الزوج في مركز الشرطة لحين عرضه على المحكمة، فيما تم إيداع الطفلة لدى إحدى الأسر الكويتية الموجودة في باريس بالتنسيق مع السفارة الكويتية، لحين تسليمها لذويها.