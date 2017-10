شاهد.. لحظة إعلان برلمان كتالونيا استقلال الإقليم عن إسبانيا (فيديو وصور)

استقبل أنصار الانفصاليين في كتالونيا إعلان استقلال الإقليم عن المملكة الإسبانية بحفاوة بالغة، حيث احتفل الآلاف ممن كانوا ينتظرون اللحظة أمام مبنى البرلمان، الذي صوّت بالإجماع على الانفصال في خطوة مفصلية في تاريخ البلاد الهادئ، منذ انتهاء حروب فرانكو الأهلية.

وتبادل أنصار الاستقلال عن إسبانيا التهاني والعناق في ساحة البرلمان، الذي أعلن منه الانفصال عن إسبانيا من طرف واحد، رافعين أعلام الإقليم، بحسب ما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

#Catalonia claim their independence. Spain still refusing to talk. @EU_Commission still missing in action pic.twitter.com/BjfoEwJNTq — Douglas Chapman MP (@DougChapmanSNP) October 27, 2017

وأعلن برلمان كتالونيا، اليوم الجمعة، الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل، من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم مشروعيته.

وقالت رئيسة البرلمان: إن البرلمان المؤلف من 135 عضوًا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتًا، مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.

وفي أول رد فعل من الحكومة الإسبانية المركزية، دعا رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، اليوم الجمعة، إلى الهدوء، في تغريدة على “تويتر” نُشرت بعد دقائق من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال كجمهورية.

وكتب راخوي “أدعو كل الإسبان للهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كتالونيا”.

وكانت الأحزاب الانفصالية الكتالونية قدّمت إلى البرلمان، في وقت سابق اليوم، قرارًا تُعلن فيه استقلال إقليمها المهدد بإخضاعه لوصاية الحكومة المركزية، حسب ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالي الحاكم في كتالونيا.

وأشار إلى أنه جاء في مقدمة القرار الذي قدمه الانفصاليون، الذين يشغلون الغالبية الساحقة في برلمان المنطقة ، “نعلن كتالونيا دولة مستقلة بشكل جمهورية“.