الأمم المتحدة: ميانمار وافقت على استئناف توزيع المساعدات الغذائية في راخين

قالت بيتينا لوشر، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن سلطات ميانمار وافقت على السماح للأمم المتحدة باستئناف عملية توزيع المساعدات الغذائية ،في شمال ولاية راخين والمتوقفة منذ شهرين تقريبًا.

وقالت لوشر في إفادة صحافية في جنيف:”حصل برنامج الأغذية العالمي على الضوء الأخضر ؛لاستئناف عمليات توزيع المساعدة الغذائية في الشطر الشمالي من راخين.. نعمل مع حكومة ميانمار بشأن تنسيق التفاصيل”.

ولم تذكر لوشر جدولًا زمنيًا، أو تفاصيل بشأن التوزيع المقرر للحصص الغذائية على المنتمين لأقلية الروهينغا المسلمين ،الذين لا يزالون يعيشون في شمال راخين، وقالت إن ذلك لا يزال محل نقاش مع السلطات في ميانمار.