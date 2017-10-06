الأمم المتحدة تستعد لفرار مزيد من الروهينغا وتسعى إلى دخول راخين في ميانمار

قال مسؤول الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مسلمي الروهينغا يواصلون الفرار من ميانمار إلى بنغلادش، وإن الأمم المتحدة تستعد لاحتمال “تدفق موجات جديدة”.

وكرر مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، طلب المنظمة الدولية السماح لها بالدخول إلى ولاية راخين شمال ميانمار قائلاً: “إن الوضع الراهن غير مقبول”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: “هذا التدفق القادم من ميانمار لم يتوقف بعد.. الأمر يتعلق بمئات الآلاف من الروهينغا الذين لا يزالون في ميانمار.. نريد أن نكون مستعدين في حالة حدوث المزيد من التدفق”.

وقال جويل ميلمان، من المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحفي منفصل:” إن ما يقدّر بنحو 2000 من الروهينغا يفرون يوميًا من راخين إلى بنغلادش التي لجأ إليها 515 ألفًا منذ تفجّر أعمال العنف في 25 أغسطس/ آب الماضي.