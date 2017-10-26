الأمم المتحدة تندّد بمضايقة الصحفيين في إيران‎

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إنه لم يطرأ تغيّر يذكر على الوضع في إيران على مدى العام الأخير.

وقالت “أسماء جهانجير” مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، بعد يوم من تسليم تقريرها للمنظمة الدولية:” إن التعذيب منتشر على نطاق واسع في إيران وإن بعض الأشخاص سُجنوا هناك لسعيهم من أجل العدالة”.

وعبّرت أسماء عن استيائها الشديد من مضايقة الصحفيين، مشيرة إلى أن تحقيق تقدم على صعيد حقوق المرأة يتسم ببطء شديد.

وأضافت أنها لم تحاول تقييم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في تقريرها، لأنه لم يُسمح لها بزيارة البلاد التي لا تعترف بتفويضها.