هؤلاء الرجال السبعة يقودون الصين الآن.. تعرف عليهم

كشف الرئيس الصيني شي جي بينغ، الأربعاء، عن فريق القيادة الجديد ،الذي سيساعده في حكم أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان والاقتصاد الإنتاجي خلال السنوات الخمس القادمة.

وسينضم الرجال الستة ،الذين قدمهم الرئيس الصيني أمام الكاميرات في قاعة الشعب الكبرى ،إلى اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، الذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني.

وبالإضافة إلى الرئيس “شي” ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ،اللذين يعدان عضوين رئيسين، أضافت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي خمس وجوه جديدة ؛للمساعدة في توجيه الصين ،بينما تسعى لكسب المزيد من النفوذ العالمي.

وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نبذة موجزة عن أعضاء المكتب السياسي والتنفيذي ،الذين يقودون الصين اليوم وهم:

شي جين بينغ Xi Jinping

المنصب: الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي، ورئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية المركزية.

العمر: 64 عامًا

مكان الولادة: بكين

استخدم الرئيس الصيني هذا المؤتمر الحزبي لترسيخ نفسه كأقوى زعيم صيني على مدى جيل كامل. وكان الرئيس شي ابن زعيم ثوري، وأحد ملايين الشباب ،الذين أرسلوا إلى المناطق الريفية لإعادة تعليمهم وتربيتهم خلال الثورة الثقافية في البلاد.

لىكهتشيانغ Li Keqiang

المنصب: رئيس مجلس الدولة

العمر: 62 عامًا

مكان الولادة: مقاطعة آنهوي

خلال منصبه كرئيس مجلس الدولة، وهو منصب لكبير المسؤولين في الصين، تبنى لي موقفًا أقل وضوحًا من سابقيه الأخيرين. فهو عمليًا يعد خبيرًا اقتصاديًا، ومقّربًا من الرئيس الصيني السابق هو جينتاو Hu Jintao، وكان يُنظر له في السابق على أنه منافس محتمل لقيادة الصين ،قبل أن يحجمه الرئيس الصيني الحالي شي.

وبدأ لي الذي يعد ابن أحد المسؤولين في مقاطعة آنهوي الريفية الوسطى، مسيرته السياسية كطالب قيادي في جامعة بكين ،حيث اختلط مع أساتذة وطلبة ليبراليين يطالبون بالإصلاح الديمقراطي.

لي زانشو Li Zhanshu

المنصب الجديد المحتمل: رئيس مجلس الشعب الصيني

المنصب السابق: مدير المكتب العام للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي

العمر: 67 عامًا

مكان الولادة: مقاطعة خبي

عرف لي الرئيس شي منذ عام 1983 ،عندما كانا أمناء للحزب في المقاطعات المجاورة. وفي الآونة الأخيرة عمل كمستشار ومبعوث للرئيس شي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وينحدر لي أيضًا من أسرة ثورية، وأصبح محط الانتباه في عام 1982 ،عقب كتابته رسالة نشرت في صحيفة “بيبولز دايلي People’s Daily” التي تعد الصحيفة الرئيسة للحزب ندد فيها بالشكوك حول الشيوعية.

وانغ يانغ Wang Yang

المنصب الجديد المحتمل: نائب رئيس مجلس الدولة التنفيذي

المنصب السابق: نائب رئيس مجلس الدولة

العمر: 62 عامًا

مكان الولادة: مقاطعة آنهوي

بصفته نائب رئيس مجلس الدولة، كان وانغ مسؤولًا عن الزراعة والتجارة الخارجية، وأشار إلى أن الصين ملتزمة بفتح الأسواق والتجارة الحرة.

ومن خلال ترقيته، قد يضيف وانغ صوتًا أكثر اعتدالًا إلى الفكر التقليدي المحافظ المتوقع تحت حكم الرئيس شي.

وانغ هونينغ Wang Huning

المنصب الجديد المحتمل: مسؤول عن الإعلام وأيديولوجية الحزب

المنصب السابق: مدير المكتب المركزي لبحوث السياسات

العمر: 62 عامًا

مكان الولادة: شنغهاي

من المتوقع أن يعمل وانغ كقائد أيديولوجية الحزب، على ضمان أن وسائل الإعلام والمدارس والحزب متمسكون بنهج تبجيل الرئيس شي، باعتباره حالمًا يقود الصين نحو عهد جديد.

وعندما كان أستاذًا شابًا في جامعة فودان في شنغهاي في الثمانينات ،كان يدعو وانغ إلى ” السلطوية الجديدة” ،وهي فكرة أن الصين بحاجة لزعيم قوي لتوجيهها خلال التغييرات المثيرة للانقسام.

وفي عام 1995، تم انتقاؤه وإخراجه من الأوساط الأكاديمية من قبل الرئيس الصيني آنذاك جيانغ زيمين Jiang Zemin ؛للعمل كمستشار وكاتب خطابات.

جاو ليجي Zhao Leji

المنصب الجديد: رئيس هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب؛ المسماة “اللجنة المركزية لفحص الانضباط”.

المنصب السابق: رئيس دائرة التنظيم للحزب الشيوعي الصيني

العمر: 60 عامًا

مكان الولادة: مقاطعة تجينغ هاي

بصفته الشخص المسؤول عن تدقيق التعيينات الجديدة، كان تشاو شخص رئيس في حملة الرئيس شي الفريدة لمحاربة الفساد.

ويعرف جاو بأسلوبه الهادئ، وعدم حبه للظهور. وقال صحافي من وكالة أنباء الصين الرسمية ” شينخوا” عنه إنه ” حتى إن حُصِر في أضيق مكان لن يتفوه بكلمة واحدة”.

هان جينغ Han Zheng

المنصب الجديد المحتمل: رئيس منظمة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

المنصب السابق: رئيس حزب شنغهاي.

العمر: 63 عامًا.

مكان الولادة: شنغهاي.

خلال توليه منصب عمدة شنغهاي عمل هان مع الرئيس شي ،الذي كان يعمل أمينًا للجنة الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي عام 2007 لمدة سبعة أشهر.

ويرجع لـ”هان” الفضل في الانتعاش الاقتصادي لشنغهاي ،وتحويل منطقة بودونغ في المدينة إلى منطقة أعمال مصرفية وتصنيعية وترفيهية متألقة. كما أنه يسّر افتتاح أول مدينة “ديزني لاند” ترفيهية تقام على الأراضي الرئيسة للصين في عام 2016.