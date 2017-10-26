“كاسبيرسكي” الروسية تعترف بوصولها إلى ملفات سرية للاستخبارات الأمريكية

اعترف مؤسس شركة “كاسبيرسكي لاب” المتخصصة في مكافحة الفيروسات الإلكترونية، بأن محللي التهديدات الإلكترونية في الشركة أبلغوه، في العام 2014، بتحميلهم ملفات سرية جدا تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية صدفة.

وقال يفغيني كاسبيرسكي، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الأربعاء، إنه أوعز لهؤلاء الخبراء بإزالة المعلومات الأمريكية السرية “فورا”، لكنه رفض الإجابة عن سؤال ما إذا كان قد أبلغ حينذاك وكالة الأمن القومي الأمريكي بالحصول على وثائق سرية تابعة لها.

وهذا أول اعتراف علني من نوعه لشركة “كاسبيرسكي” بأنها وصلت إلى ملفات سرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، سواء عن قصد أو غير قصد.

من ناحية ثانية، نشرت “كاسبيرسكي لاب” اليوم على موقعها الإلكتروني تقريرًا، يتضمن النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته على خلفية الاتهامات الموجهة إليها من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية بالتعاون مع الاستخبارات الروسية.

وأوضحت الشركة في التقرير، أنه خلال دراسة ما يسمى بـ”التهديدات الطويلة الأمد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة” في العام 2014 ، تم تحديد ملفات كانت تحتوي على ما يعتقد أنها الشيفرة المصدرية الضارة لبرمجيات مجموعة الهاكرز Equation Group، وكان من بينها ملف 7zip archive السري الذي تم تصنيفه كـ”ضار” أيضا.

وشددت الشركة على أن هذا الملف تم حذفه من جميع أنظمتها، دون اطلاع أي طرف ثالث على مضمونه.

وأكد التحقيق الداخلي “أن كاسبيرسكي لاب لم تقم أبدًا بتزويد منتجاتها بوظيفة البحث عن الوثائق غير الضارة عن طريق كلمات البحث “سري” و”في غاية السرية”، وفق البيان.

يذكر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمرت، في سبتمبر/أيلول الماضي، المؤسسات الحكومية بالتخلي عن استخدام منتجات “كاسبيرسكي لاب”، للاشتباه بأن برمجياتها تستخدم في نشاط يهدد الأمن القومي الأمريكي.

وكانت الشركة أعلنت مرارًا أنها غير مرتبطة بأي حكومات أو استخبارات وأنها غير منخرطة في نشاط تجسس وقرصنة إلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن “كاسبيرسكي لاب” كانت رجحت، في العام 2015، وجود صلة بين وكالة الأمن القومي الأمريكية ومجموعة الهاكزر Equation Group وظفتها الوكالة للتجسس الإلكتروني.

وكشفت الشركة حينذاك عن ارتباط Equation Group بدودة الحاسوب Stuxnet التي طورها قراصنة الإنترنت العاملين لصالح حكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل بهدف تقويض برنامج إيران النووي.