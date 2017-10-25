خبير بالأمم المتحدة يهاجم أسلوب ترامب في التعامل مع الصحافة

أبدى خبير حقوقي في الأمم المتحدة قلقه، اليوم الأربعاء، من أن تؤدي تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإضرار بحرية الصحافة في الولايات المتحدة.

وقال ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي والتعبير: “هناك تأثير ضار بعيد المدى على احترام قيم التعديل الأول”. ويكفل التعديل الأول بالدستور الأمريكي حرية التعبير والصحافة.

ووصف ترامب الصحافة بأنها عدو الشعب الأمريكي، واستخدم تعبير “أخبار ملفقة” للتشكيك في التقارير الإخبارية التي تنتقد إدارته، وغالبًا دون تقديم دليل يدعم حجته.

واتهم كاي خلال لقاء مع الصحفيين في الأمم المتحدة إدارة ترامب بالحد من الحصول على معلومات بشأن البيئة والتغير المناخي. ووصف ترامب الاحتباس الحراري بأنه خدعة.

ودعا كاي إلى زيادة إمكانية اتصال وسائل الإعلام بوزير الخارجية ريكس تيلرسون، وأبدى قلقه إزاء الضغط على الصحفيين الذي قال إنه ناجم عن “الأجندة الواضحة جدًا” لوزير العدل جيف سيشنز.

وكان سيشنز قد قال في أغسطس/ آب الماضي:” إن إدارة ترامب تبحث إلزام الصحفيين بكشف مصادرهم، وسط حملة من ترامب لوقف تسريب أخبار من أشخاص في الحكومة للصحافة.”