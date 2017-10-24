سيناتور جمهوري يتهم ترامب بـ”الكذب” والأخير يردّ بعبارات “قاسية”

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيناتور البارز عن الحزب الجمهوري “بوب كوركر”، اليوم الثلاثاء الإهانات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قبل ساعات من اجتماع مهم حول الإصلاحات الضريبية.

وشهدت ساحة موقع التواصل “تويتر” نقاشًا حادًا وصل حدَّ توجيه الإهانات والاتهامات، حيث وصف السيناتور الجمهوري ترمب أنه “كاذب”، قبل أن يردَّ عليه الأخير بالقول: “بوب كوركر.. الذي لم يتسنَ انتخابه صيادًا للكلاب في تنيسي يحارب الآن تخفيضات الضرائب”.

وعقد ترامب الثلاثاء، اجتماعاً مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بهدف تعزيز الدعم داخل حزبه، حيث طالبهم بإقرار مجموعة من التخفيضات الضريبية، تشمل خفض ضريبة دخل الشركات بحلول نهاية العام، وهو أمر لم يرقَ للسيناتور “كوركر”، واتَّهم الرئيس بـ”الكذب”.

لكن ذلك الاتهام دفع ترامب إلى خوض شجار مع السيناتور الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث كتب عبر صفحته بموقع “تويتر” مساء اليوم عبارات تهاجم “كوركر”، وتحمل إهانات بعد وصفه بـ”صيّاد للكلاب”.

وردَّ “كوركر” عبر “تويتر” على ترامب، قائلاً: “نفس الأكاذيب من رئيس كذَّاب”، في حين أنه كان أشار في وقت سابق إلى أن البيت الأبيض بات “دار حضانة للبالغين”.

وفيما أعلن “كوركر” عدم الترشح للانتخابات المقبلة، اعتبر أن الرئيس ترامب، “يتحرَّى الكذب وحط من شأن الولايات المتحدة، وقوّض علاقاتها على مستوى العالم”.

وقال “كوركر” خلال مقابلة مع شبكة (سي. إن.إن.) إن “الرئيس يجد صعوبة كبيرة في تحري الصدق في كثير من الأمور”، معربًا في السياق ذاته عن دهشته من ذلك الشيء، “فزعماء العالم يعرفون جيدًا أن معظم ما يقوله غير صحيح”.

وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن التوتر بينه وبين ترامب، وصل حداً غير مسبوق، في وقت كانا في حليفين، عازيًا ذلك إلى تعمّد الرئيس”الكذب” في كثير من الأمور.

وأضاف “كوركر” خلال المقابلة التلفزيونية موجهًا حديث لترامب:”لا أعرف لماذا يتدنى بنفسه إلى هذا المستوى، هذا مستوى متدنٍ، ويحط من قدر بلدنا بهذه الطريقة، لكنه يفعل ذلك”، مشيرًا إلى أنه “يحطم -عن عمد- علاقاتنا في أنحاء العالم التي كانت مفيدة لأمتنا”.