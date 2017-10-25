سويسرا توافق على تمثيل مصالح السعودية وإيران في كلا البلدين

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن سفارتي سويسرا في الرياض وطهران وقعتا اتفاقين لتمثيل المصالح السعودية في إيران والمصالح الإيرانية في المملكة.

وانقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في مطلع يناير/ كانون الثاني من العام 2016.

ووافقت الحكومة السويسرية على هذه الترتيبات خلال اجتماع اليوم الأربعاء على أن يشمل التفويض الخدمات القنصلية للبلدين.

وقالت الحكومة “لسويسرا تاريخ طويل في تمثيل المصالح الأجنبية بما يشمل الخدمات القنصلية الجزئية وفي بعض الأحيان المهام الدبلوماسية في الدول التي قطعت العلاقات فيما بينهما إذا طلبت الدول المعنية ذلك”.