البرلمان العربي والاتحاد الأوروبي يبحثان صياغة توصيات مشتركة لمكافحة “الإرهاب” (فيديو إرم)

قال مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، إن الفترة الحالية تحتاج تنسيقًا وتضامنًا عربيًا لمحاصرة الإرهاب، لاسيما في ظل دعم دول وأفراد للعناصر الإرهابية.

وأكد السلمي في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أن البرلمان العربي يعقد ورشة مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين لأكثر من 25 دولة، لصياغة توصيات مشتركة من شأنها حصار التنظيمات الإرهابية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي بصدد شرح الجهود ،التي تقدمها المؤسسات الرسمية العربية للقضاء على ظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم التشريعات الوطنية ،التي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني: “إن بلاده تدعم الدور العسكري والإستراتيجي ،الذي تقوم به بعض الدول العربية لمواجهة تفاقم ظاهرة الإرهاب، لافتًا إلى أن المناقشات التي تدور داخل البرلمان العربي ؛تهدف لتوحيد الأمور التشريعية ،والسياسات العامة للتعامل مع الإرهاب.

وتابع: “الأردن ذاق الأمرين من مسألة الإرهاب، ونأمل في استفادة الدول العربية بعضها البعض، من خلال وضع الآليات والتشريعات والمخططات حتى تتعامل مع هذه المشكلة”.

وقال نقيب هيئة المحامين بمكناس في المغرب ،عبدالواحد الأنصاري: “إن دول الجوار “إسبانيا وفرنسا وبلجيكا” استفادت من تجربة بلاده في مقاومة الإرهاب، موضحًا أن البرلمان العربي بصدد صياغة “أطر وآليات لمقاومة العمليات الإرهابية ،وفق شروط المحاكمة العادلة، لاسيما التشريعات ،واستعراض تجارب الآخرين لمكافحة الإرهاب”.

وأوضح : “المغرب عالج موضوع الإرهاب على مستويات متعددة، أولها إرساء مبادئ الديمقراطية، ومن الناحية التشريعية أصدر قانون مكافحة الإرهاب عقب حادث الدار البيضاء عام 2003، فضلًا عن القدرات الاستخباراتية لإفشال العمليات الإرهابية”.