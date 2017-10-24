بالفيديو.. شاب يرمي الرئيس الأمريكي بأعلام روسية داخل الكونغرس

المصدر: ا ف ب

تمكن شخص من الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، داخل مبنى الكونغرس رغم الإجراءات الأمنية القائمة، ورماه بأعلام روسية صغيرة.

وصاح الرجل بالرئيس الأمريكي وهو على بعد أمتار منه قائلا “ترامب يعني الخيانة”، إلا أن الأخير أكمل طريقه بشكل عادي برفقة السيناتور ميتش ماكونيل.

وأضاف الرجل بعد أن ألقى عناصر شرطة مبنى الكابيتول القبض عليه بهدوء “هذا الرئيس تآمر مع عميل للحكومة الروسية لسرقة الانتخابات”.

ووقف الرجل إلى جانب الصحافيين الذين كانوا يغطون زيارة ترامب إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال غداء أسبوعي لهم، قبل أن يقوم بفعلته.

وبقي الرجل على بعد أمتار من الرئيس الأمريكي الذي لم تصبه الأعلام الروسية.

وقدّم الرجل المحتج نفسه على أنه راين كلايتون من منظمة تدعى “أميريكانز تايك اكشين” التي تطالب بإقالة ترامب، وسبق أن وزع أعلاما روسية خلال مؤتمر محافظ قرب واشنطن.

والمعروف أن هناك تحقيقات عدة قائمة في الكونغرس، ومن قبل المحقق العام الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي جرت عام 2016، خصوصا حول احتمال وجود اتصالات بين فريق ترامب ومسؤولين من روسيا.