ماكين ينتقد تهرب ترامب من الخدمة العسكرية

وجه السناتور الجمهوري جون ماكين انتقادًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تجنّبه الخدمة العسكرية، وذلك في تصعيد للحرب الكلامية بينهما.

وجاء ذلك في حديث لماكين خلال لقاء أجرته معه محطة “سي سبان” الأحد، بمناسبة الذكرى الخمسين لتعرض طائرته الحربية إلى إطلاق نار فوق فيتنام حيث أُسر لمدة 5 أعوام.

وقال ماكين إن “هناك جانبا من النزاع لن أقبل به على الإطلاق، هو أننا جندنا الأمريكيين الأقل دخلا إجباريا، فيما عثر أصحاب الدخول الأعلى على طبيب يقول إنهم يعانون من نتوء عظمي،” في إشارة واضحة إلى التشخيص الذي سمح بتصنيف ترامب على أنه غير مؤهل طبيًا للخدمة في الجيش عام 1968.

وأضاف السناتور الذي كان والده أدميرالا: “هذا خطأ، إذا كنا سنطلب من كل أمريكي الخدمة، فينبغي على كل أمريكي الخدمة”.

وعندما كان لا يزال مرشحا للانتخابات عام 2015، قال ترامب إن “ماكين يعتبر بطل حرب فقط لأنه أُسر،” مضيفًا “أنا أفضل الأشخاص الذين لم يتعرضوا إلى الأسر”.

وخلال حرب فيتنام، حظي ترامب بتأجيل 4 مرات بسبب الدراسة قبل تخرجه من الجامعة.

وبعد حصوله على شهادته، استوجب تجنيده مجددًا، لكن فحصًا طبيًا للقوات المسلحة عام 1968 وجد أنه غير مؤهل صحيًا.

وبقيت العلاقة بين النائب المخضرم وبطل الحرب من جهة، وقطب العقارات الذي لم يكن لديه أي خبرة سياسية قبل توليه الرئاسة من جهة أخرى، متوترة لمدة طويلة.

لكنها ازدادت سوءا، حيث انتقد ماكين الأسبوع الماضي سياسة إدارة ترامب التي ترفع شعار “أميركا أولا”.

وقال ماكين البالغ من العمر 81 عامًا، والذي تم تشخيصه بمرض سرطان الدماغ في تموز/يوليو الماضي، إن “رفض الالتزامات التي يوجبها الدور القيادي على الصعيد الدولي لأجل قومية زائفة وغير ناضجة، صنعها أشخاص يفضلون العثور على أكباش فداء بدلا من حل المشكلات، هو أمر غير وطني بنفس درجة التشبث بأي عقيدة بالية من الماضي”.

من جهته، قال ترامب الثلاثاء عبر الإذاعة إن “على الناس أن يتوخوا الحذر كوني في مرحلة ما سأقاتل، أنا حاليا لطيف جدا، لكن في مرحلة ما سأرد ولن يكون ذلك جميلا”.

وشكّل ماكين شوكة في حلق ترامب خلال الأشهر الأخيرة، حيث ساهم مرتين في عرقلة جهود الجمهوريين في إلغاء قانون الرعاية الصحية، الذي اعتبر من بين أهم إنجازات الرئيس السابق باراك أوباما.