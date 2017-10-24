حماس تبلغ إيران عدم دعمها لأي طرف في الصراع السوري

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري:”إن الحركة أبلغت المسؤولين الإيرانيين أنها لن تدعم أي طرف في الصراع السوري”، معرباً عن أمله أن تنتهي الحرب في سوريا.

وأوضح خلال مقابلة مع صحيفة “شرق” الإيرانية، نُشرت اليوم الثلاثاء، أن “العلاقات الإيرانية مع حماس مرت بفترة من التوتر والفتور نتيجة الصراع في سوريا، ما أسفر عن خلافات أدت إلى إغلاق مكتب الحركة في العاصمة السورية دمشق”.

وبيّن “العاروري” أن زيارة وفد الحركة إلى طهران يوم الجمعة الماضي، أظهرت أن الاختلافات التي كانت موجودة مع إيران أصبحت من الماضي، قائلًا: “اتفقنا مع بعضنا البعض على أننا لا نسمح لأي تفاوت في علاقاتنا الثنائية”.

وأكد القيادي في حركة حماس بالقول:”لدينا وجهات نظر مختلفة بشأن قضايا مختلفة مع إيران، ولكن يجب ألا نسمح لهذه الخلافات أن تضر في تعاوننا الثنائي”.

وتابع العاروري:”مع اقتراب جماعة الإخوان المسلمين في مصر ووصول محمد مرسي إلى السلطة في مصر، كان لحركة حماس حياة جديدة، بعدما كان الرئيس السابق حسني مبارك يصف الحركة أنها سخيفة”.

وأضاف:”لكن حُكم مرسي لم يدم طويلاً، وفقدت حماس داعميها الرئيسين، إيران ومصر، بعد انهيار حكومة الإخوان المسلمين”.

وأشار العاروري إلى “أن الحركة لن تتدخل في النزاعات بين الحكومات الإقليمية، أو الصراعات التي تواجهها مع بعضها البعض”.

وأكد قائلاً: “الحركة لن تكون علاقاتها مع أي من هذه الدول على حساب حكومة أخرى، وعلاقتنا مع إيران ليست على حساب أي حكومة أخرى”.