الفلبين تعلن انتهاء المعارك ضد داعش في مراوي‎

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الدفاع الفلبيني، اليوم الاثنين، انتهاء خمسة أشهر من المعارك ضد تنظيم داعش في جنوب الفلبين.

وقال دلفين لورنزانا للصحافيين على هامش اجتماع أمني إقليمي في مدينة “كلارك” بشمال الفلبين: “نعلن انتهاء كل العمليات القتالية في مراوي“، حيث قتل أكثر من ألف شخص في المواجهات.

وأضاف، أنه لم يعد هناك ناشطون يقاومون بعد معركة طاحنة أخيرة، عُثر بعدها على 42 جثة. ويعرف هؤلاء الناشطون محليا باسم “جماعة ماووتي”.

وقال الوزير الفلبيني: “هؤلاء هم آخر مجموعة من المتطرفين الماووتي وضبطوا في مبنى واحد لذلك جرى تبادل لإطلاق النار للقضاء عليهم”، مؤكدا أنهم “جميعهم إرهابيون يقاتلون الجنود”. وتابع أنه “تم العثور على كل الرهائن”.