الرئيس الفلبيني يعلن تحرير مراوي من “داعش”

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ،الثلاثاء، أن مدينة مراوي جنوب البلاد “حررت من الإرهابيين” بعد معارك مستمرة منذ 5 أشهر؛ لإنهاء سيطرة مقاتلين تابعين لتنظيم داعش، على أحياء كاملة من المدينة.

وجاء هذا الإعلان في كلمة وجهها دوتيرتي إلى القوات العسكرية التي تخوض المعارك في مراوي، أكبر مدينة مسلمة في هذه الدولة التي تعد غالبية كاثوليكية.

وقال دوتيرتي: “أعلن مراوي محررة من الإرهابيين” وذلك بعد قليل على سماع انفجارات وإطلاق نار في المدينة.

وأعلن الجيش قبل ساعات، أنه ما زال يبحث عن عشرين إلى 30 مقاتلاً في مناطق المعارك، بينهم الماليزي محمود أحمد الذي شارك في التخطيط للهجوم على مراوي.

وأعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا ،الاثنين، قتل زعيم تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا إيسنيلون هابيلون، المدرج على لائحة الولايات المتحدة “لأكثر الإرهابيين المطلوبين”، وعمر ماوتي الذي قاد مع هابيلون الهجوم على مراوي في الـ 23 من أيار/مايو بعد محاولة فاشلة من السلطات لاعتقال الأخير.