لومبارديا وفينيتو الإيطاليتان تصوتان لصالح حكم ذاتي أوسع

المصدر: أ ف ب

صوّت الناخبون في منطقتَي “لومبارديا” و”فينيتو” الإيطاليتَين، الأحد، بغالبية ساحقة لصالح حكم ذاتي أوسع نطاقًا، مع مشاركة كبيرة تمنحهم إمكانيّة التفاوض مع روما.

ووفقا للأرقام شبه النهائية، صوّت 95% من الناخبين لصالح (نعم) في “لومبارديا” و98% في “فينيتو”، وقُدّرت نسبة المشاركة في التصويت بنحو 40% و57% على التوالي في المنطقتين.

ويكتسب هذا التصويت أهمّية، على أثر التصويت على الحكم الذاتي في إقليم كاتالونيا بإسبانيا.

ونظم هذا الاستفتاء التشاوري رئيسا منطقتي لومبارديا وفينيتو روبرتو ماروني ولوكا تسايا اللذان ينتميان إلى حزب “رابطة الشمال” اليميني المتطرف.

وفي وقت سابق، صرّح ماتيو سالفيني زعيم حزب “رابطة الشمال” “أنا سعيد لمطالبة الآلاف وآمل الملايين، من الناخبين في فينيتو ولومبارديا بسياسة ملموسة أكثر قربًا وفعالية وأقل بيروقراطية وهدرا”.

وتعد “فينيتو” و”لومبارديا” من أغنى المناطق في إيطاليا، وتساهمان وحدهما بـ 30% من إجمالي الناتج المحلي.

وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالي نصف رصيد الضرائب الراهن.

وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو لفينيتو، في مقابل8 مليارات لكاتالونيا.

وهما تريان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ، التي تمكن الاستفادة منها بفاعلية أكبر عبر اتفاقات شراكة بين المناطق.

كما تريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال لكنهما تتطلبان تعديل الدستور.

وحظي الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب “إلى الأمام إيطاليا” بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات.

ودعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة “تبذير المال العام” و”استفتاء المهزلة”.

وتخلت رابطة الشمال في الواقع عن توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000) وتحولت إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية.