إيطاليا ترفض السماح ببناء أكبر مسجد في شمال البلاد

رفضت بلدية سيستو سان جوفاني الإيطالية، منح ترخيص لمشروع بناء أكبر مسجد، في شمالي البلاد، في حين أعلنت الجمعيات الإسلامية عزمها الطعن بالقرار.

وحسب التلفزيون الحكومي، فقد جاء التصويت ضد المشروع خلال جلسة عقدها المجلس البلدي للمدينة الواقعة في مقاطعة لومبارديا، وعاصمتها ميلانو في إيطاليا.

وأرجع التلفزيون سبب الرفض إلى “سلسلة من الإخفاقات الخطيرة والمتكررة في تسديد الالتزامات البلدية بقيمة 270 ألف يورو من قبل المركز الإسلامي المحلي”، الذي يشرف على المشروع.

وكان من المقرر تشييد المسجد الضخم في المدينة، البالغ عدد سكانها 81 ألف نسمة، على مساحة 2500 متر مربع، على أن يضم فضاءات للصلاة، ومكتبة، ومطعمًا، وحديقة ومواقف للسيارات.

من جانبها، أعلنت روابط الجمعيات الإسلامية في مقاطعة لومبارديا، في بيان لها، عزمها الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية.

ويعد الإسلام الديانة الثانية في إيطاليا بعد المسيحية الكاثوليكية، وفق أحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء .

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن مليونًا وسبعمائة ألف مسلم يعيشون في البلاد من أصل 60.6 مليون نسمة، ولفتت إلى وجود ما لا يقل عن سبعمائة مسجد، أكبرها الواقع في العاصمة روما.

وكان عمدة فلورنسا، داريو نارديلا، قرر الشهر الماضي عدم منح ثكنة عسكرية سابقة تحولت إلى ممتلكات إدارة البلدية في عام 2008 لبناء مسجد في المدينة، بعد مفاوضات مع الجالية المسلمة لهذا الغرض.

وجاء الرفض بعدما عطل ماتيو رينزي، رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الديمقراطي يسار وسط الحاكم، الذي كان يشغل منصب عمدة فلورنسا (2009- 2014)، المساعي نحو منح العقار للجالية المسلمة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في إيطاليا في فبراير/شباط 2016 قرارًا اعتبرت فيه قانونًا إقليميًا صدر عن مقاطعة لومبارديا في العام السابق، ويضع عراقيل في وجه بناء المساجد، بأنه “غير دستوري” بعد طعن قدمته الحكومة .