منظمة الصحة العالمية تتراجع عن تعيين موجابي سفيرًا للنوايا الحسنة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد في بيان، إنها سحبت تعيين رئيس زيمبابوي روبرت موجابي سفيرا للنوايا الحسنة، وذلك بعد أن عبر مانحون غربيون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن الغضب والصدمة من ذلك القرار.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد في بيان، إنه استمع لمن عبروا عن مخاوفهم.

وأضاف في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، “على مدى الأيام القليلة الماضية فكرت في قرار تعيين سيادة الرئيس روبرت موجابي سفيرا للنوايا الحسنة للأمراض غير المعدية في أفريقيا. ونتيجة لذلك قررت إلغاء التعيين”.

وكان تيدروس قد أعلن يوم الأربعاء عن اختيار موجابي للمنصب الشرفي إلى حد كبير، وذلك خلال اجتماع عالي المستوى للأمراض المزمنة انعقد في أوروجواي يوم الأربعاء وحضره موجابي.

وأشاد تيدروس في كلمته وقتها بزيمبابوي “كبلد يضع التغطية الصحية العالمية والنهوض بقطاع الصحة في قلب سياساته لتوفير الرعاية الصحية للجميع”.

لكن تيدروس الذي عاد إلى جنيف، قال في تغريدة على تويتر مساء أمس، إنه “يعيد النظر في ذلك في ضوء قيم منظمة الصحة العالمية”.

وقال عدة موظفين حاليين وسابقين في المنظمة، إنهم شعروا بالاستياء مما وصفوه “بسوء الحكم والتقدير”، من تيدروس الذي انتخب كأول مدير عام أفريقي للمنظمة في مايو أيار.

وقالوا إن موجابي ترأس الاتحاد الأفريقي وقت تصديقه على ترشيح تيدروس، وهو وزير صحة وخارجية سابق في إثيوبيا، مفضلا إياه عن مرشحين أفارقة آخرين للمنصب دون أي حوار أو منافسة تذكر.

ويتهم الغرب موجابي بتدمير اقتصاد زيمبابوي وبانتهاك حقوق الإنسان خلال قيادته البلاد على مدى 37 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء.

ووصفت الحكومة البريطانية اختيار موجابي بأنه “مفاجئ ومخيب للآمال”، وقد يلقي بظلاله على عمل المنظمة على الساحة العالمية. وهو رأي شاركتها فيه الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في قطاع الصحة طلب عدم ذكر اسمه “عليه (تيدروس) أن يتذكر من أين يأتي تمويله”. والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد لمنظمة الصحة العالمية.