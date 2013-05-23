موجابي يصدق على دستور زيمبابوي

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صدق رئيس زيمبابوي روبرت موجابي على دستور بلاده الجديد مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في وقت لاحق من العام.