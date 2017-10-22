الدفاع الروسية: مساعدات الغرب المستعجلة للرقة السورية مثيرة للقلق

أعربت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء إعلان الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، تخصيص تمويل بشكل عاجل لمدينة الرقة السورية، بعد السيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، قوله إن “الرقة لم تلبث أن تلتقط أنفاسها من قصف التحالف الدولي، حتى تعالت التصريحات في واشنطن وباريس وبرلين تدعو إلى تقديم تمويل عاجل بقيمة عشرات ملايين الدولارات واليوروهات، بزعم أن هذه الملايين يجب أن تصرف لإعادة الحياة السلمية في المدينة”.

وأضاف قائلًا “علينا الترحيب بهذا التجاوب، لكن ذلك يثير بعض التساؤلات”، مشيرا إلى أن “بلاده ناشدت خلال السنوات القليلة الماضية، العواصم الأمريكية والأوروبية لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، لكن لم نلق منهم أي تجاوب”.

وتساءل كوناشينكوف بقوله “ما الذي دفع الغرب الآن لتقديم المساعدات بشكل عاجل، بالتحديد لمدينة الرقة فقط؟” مفسرا ذلك بأنه “الرغبة في إخفاء آثار القصف الوحشي لطيران التحالف الدولي والأمريكي، ودفن آلاف المدنيين المحررين من تنظيم داعش تحت الأنقاض في الرقة”.

وأعلنت الثلاثاء الماضي، قوات سوريا الديمقراطية فرض سيطرتها بشكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من عناصر داعش فيها.

ومن ناحيته، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة، بتحرير الرقة، مؤكدًا على “تخصيص بلاده مبلغ 15 مليون يورو إضافية مع حلول نهاية هذا العام، من أجل مساعدة المدنيين في المناطق المحررة”.

وبدورها، خصصت بريطانيا أكثر من 13 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في الرقة، بعد تحريرها من مقاتلي داعش، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية.