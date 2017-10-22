قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على حقل نفط رئيسي في دير الزور

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها سيطرت على حقل نفط رئيسي في محافظة دير الزور، الأحد ، فيما تواصل حملتها ضد تنظيم داعش شرق البلاد.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها سيطرت على حقل العمر، أحد أكبر حقول النفط السورية ، والذي يقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

أفاد مصدر أمني عراقي بأن وحدات خاصة من شرطة حماية المنشآت النفطية (قوات اتحادية تتبع وزارة الداخلية)، وصلت إلى حقول نفط كركوك شمالي البلاد، ضمن خطة لتعزيز أمن الحقول النفطية.

وقال النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك إن “قوات كبيرة من شرطة حماية منشآت النفط قادمة من جنوبي البلاد، وصلت الى حقول نفط كركوك، ضمن خطة لتأمين الحقول النفطية”.

وأوضح العبيدي، أن “قوات حماية النفط مهمتها الأساسية في عموم البلاد مسك الملف الأمني لحقول النفط ومنشآت الطاقة الأخرى الخاصة بوزارة النفط، وتخضع لأوامر وزارة الداخلية الاتحادية”.

وتابع أن وحدات الجيش العراقي ستترك ملف حماية الحقول النفطية لقوات الشرطة، على أن تتولى الانتشار خارجاً”.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية تنظيم داعش في دير الزور على الحدود مع العراق، بدعم من ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده واشنطن.

وتركز القوات ،وهي عبارة عن تحالف من مقاتلين أكراد وعرب، قتالها في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات الذي يشطر محافظة دير الزور.

ويقع حقل العمر على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي بلدة الميادين ،التي سيطرت عليها القوات الحكومية وحلفاؤها الشهر الجاري.