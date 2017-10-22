أستراليا تشدد إجراءات تفتيش العمال في مطاراتها

قال مسؤولون إن أستراليا ستقوم بعمليات تفتيش عشوائية للعمال الذين يدخلون إلى مطاراتها، مع تعزيز الإجراءات الأمنية بعد إحباط مؤامرة “إرهابية” في الآونة الأخيرة.

وقال وزير البنية التحتية والنقل دارين تشيستر في بيان صدر عنه الأحد، إن “هذه الإجراءات تعزز الضوابط القائمة لضمان السماح بدخول عمال المطارات وتحديد هوياتهم، على نحو ملائم وتدريبهم بشكل مناسب قبل دخول مناطق جوية آمنة”.

وأضاف تشيستر بقوله” “قد يخضعون أيضا لفحوص أمنية خلال قيامهم بواجباتهم”.

وجرى تكثيف الإجراءات الأمنية في المطارات في يوليو تموز بعدما أحبطت الشرطة خططًا لهجوم بقنبلة على رحلة جوية تابعة للإمارات في سيدني.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة رجال في حملات يوم 28 تموز/يوليو، بعد أن قام أحدهم قبل ذلك بأيام بمحاولة وضع عبوة ناسفة على الرحلة، ولم يسمح بوضع العبوة لأنها كانت تتجاوز حد وزن الأمتعة المسموح به.