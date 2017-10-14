هبوط اضطراري لطائرة لشركة الاتحاد الإماراتية في أستراليا

امت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية بهبوط اضطراري في مطار اديليد الاسترالي أثناء رحلة لها من أبوظبي إلى سيدني بعد إضاءة مؤشر إنذار في قمرة القيادة في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وهبطت الرحلة رقم إي واي 450 لشركة الاتحاد في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي(1830 بتوقيت جرينتش) على أحد مدارج مطار اديليد في ولاية جنوب أستراليا.

وقال موقع اديليد أدفيرتايزر الاخباري الالكتروني المحلي إن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 كانت تقل 349 راكبا قاموا بالنزول من الأبواب المخصصة للطوارئ.

وذكرت محطة أيه. بي.سي الاسترالية أن المؤشر الذي أضاء كان للتحذير من دخان.

وقال موظف بشركة الاتحاد لرويترز عبر الهاتف إنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات .ويقوم مهندسون وأفراد أطقم أرضية بفحص الطائرة وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الشركة ما إذا كانت ستواصل الرحلة إلى سيدني.