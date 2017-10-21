ترامب يكشف سر نجاحه في الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس دونالد ترامب، أن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، ساعده على نقل رسالته إلى الشعب الأمريكي، بما في ذلك حالة “التفسيرات الخاطئة” لمزاعمه.

ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن ترامب يعتقد أنه لولا استخدامه الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية لم يتمكن من الحصول على أصوات الناخبين.

وقال ترامب: “حتى أكون صادقًا معكم أشك في أنْ أكون حيث أنا الآن لولا الشبكات الاجتماعية. مثلما هناك وسائل إعلام تنشر الأخبار المزيفة، وتعاملني بشكل غير عادل”.

وبحسب تقرير موقع “سبوتنيك” نشر اليوم السبت، فقد قدّم ديمقراطيٌّ من الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقترح فيه أرشفة جميع الرسائل التي نشرها الرئيس الأمريكي على الشبكات الاجتماعية. وكانت الوثيقة بعنوان “كوففيف” covfefe ، مشيرًا – دون ذكره- إلى الخطأ الشهير الذي ارتكبه دونالد ترامب في واحدة من تغريداته.

ويعتبر دونالد ترامب واحدًا من المستخدمين الأكثر شعبية لتويتر. ويضم حسابه الرسمي حوالي 40.9 مليون مشترك، وذلك على الخصوص بفضل العديد من تصريحاته المثيرة للجدل على الشبكة الاجتماعية.