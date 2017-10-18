“تويتر” يشدد التوجيهات الخاصة بالتحرش الجنسي

شدد موقع” تويتر” موقفه من التحرش والانتهاكات الجنسية على الإنترنت بفرض عقوبات صارمة على سوء استخدامه، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلس السلامة الخاص بالموقع مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” في سلسلة تغريدات يوم الجمعة، خططا لاتخاذ إجراءات أقوى لمنع التنمر والتحرش على الموقع.

وأفادت الرسالة التي نشرها موقع “وايرد” أن مجموعة الخطوط الإرشادية الجديدة تأتي في أعقاب تغريدات دورسي وتشمل الوقف الفوري والدائم لأي حساب يتوصل “تويتر” لأنه نشر أو كان مصدرا لصور عارية نشرت دون موافقة أصحابها.

ووعدت الرسالة أيضا بنشر مزيد من التفاصيل بشأن تغيير في السياسة يشمل الرموز الدالة على الكراهية.