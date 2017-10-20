فرنسا تدعو بغداد “لضبط النفس” واحترام حقوق الأكراد

دعت فرنسا، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية العراقية، إلى ضبط النفس بعد أن سيطرت على آخر منطقة في محافظة كركوك الغنية بالنفط، وقالت إن على بغداد أن تضع حقوق الأكراد كاملة في الاعتبار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس روماتيه إسباني: “نطلب من الحكومة الاتحادية ضبط النفس واحترام حقوق الأكراد كاملة”.

وقال مسؤولون أكراد: “إن عشرات الآلاف من الأكراد فروا من كركوك وطوزخورماتو إلى أربيل والسليمانية، المدينتين الرئيسيتين في الإقليم شبه المستقل”.

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها، أمس الخميس، إزاء تقارير عن تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال العراق.

وقالت: “إن معظم الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها وقعت في طوزخورماتو”.

وقالت روماتيه إسباني: “إن على الأكراد أيضًا أن يقبلوا بالحوار مع بغداد في إطار الدستور”.

وتسعى القوات العراقية إلى إعادة بسط سلطة بغداد على الأراضي التي سيطرت عليها القوات الكردية خارج حدود إقليم كردستان شبه المستقل منذ عام 2014، خلال الحرب على تنظيم داعش.