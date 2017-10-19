فرنسا تحقق في اتهامات لسفير فلسطيني باختطاف أبنائه

المصدر: أ ف ب

فتحت محكمة فرنسية تحقيقاً حول سفير فلسطين لدى السنغال صفوت البراغيث، الذي تتهمه زوجته التي قام بتطليقها، باختطاف أبنائهما الثلاثة في دكار.

وقال مكتب النائب العام في “نانتير”، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس:”إن البراغيث متهم بخطف قاصرين”، ولم يصدر أمرًا بالقبض عليه.

وتتهم “فايزة حشاد” طليقة السفير الفلسطيني، التي تعيش في فرنسا، طليقها بعدم إعادة أبنائهما إليها في الأول من شهر آب/أغسطس الماضي.

وكتبت “حشاد” في رسالة إلى وكالة “فرانس برس” قائلة :”طليقي خطف أطفالي وهم محتجزون منذ 7 أيلول/ سبتمبر الماضي دون مدرسة، أو زيارة، أو خروج”.

وكان من المقرر أن يبقى الأبناء، وهم في حضانة الأم، مع والدهم في السنغال بين الأول من شهر تموز/ يوليو والأول من شهر آب/أغسطس، إلا أن البراغيث رفض إعادتهم إلى فرنسا.

ورفعت “فايزة” في الثاني من شهر آب/ أغسطس شكوى ضد “البراغيث” بتهمة اختطاف أولادها الذين تبلغ أعمارهم بين 5 و 8 سنوات و 10 سنوات.

وقالت الزوجة، التي تقيم في إحدى ضواحي باريس كلامار، إنها توجهت إلى السنغال في محاولة لاستعادة أطفالها، لكنها أكدت أن الأمن التابع لزوجها منعها من القيام بذلك.

وأضافت “فايزة” البالغة من العمر 41 عامًا:”طالما أن أطفالي في مباني السفارة فلا يمكن أن أفعل شيئًا، بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها طليقي”.