أوغندا تطرد خبراء عسكريين كوريين شماليين

أعلنت وزارة الخارجية الأوغندية، اليوم الجمعة، أنها طردت خبراء عسكريين كوريين شماليين، وممثلين عن شركات كورية شمالية، وذلك في إطار مساعيها لتطبيق العقوبات الأممية المفروضة على برنامج “بيونغ يانغ” النووي.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن نائب وزير الخارجية الأوغندي، أوكيلو أوريم، قوله: إنه تم “طرد خبراء، وممثلي شركات كورية شمالية، وذلك امتثالًا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ، بسبب إجرائها تجارب صاروخية نووية”.

وأضاف أن “الجالية الكورية الشمالية المتبقية حاليًا في الدولة الإفريقية، تشمل الدبلوماسيين والأفراد”، بحسب الوكالة الأمريكية.

ومنذ سنوات، يقوم خبراء عسكريون من كوريا الشمالية بتدريب القوات الأوغندية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت “بيونغ يانغ” أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان.

وردًا على ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد.

وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

وهدد الرئيس ترامب بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ “النار والغضب”، وذلك ردًا على تهديد بيونغ يانغ بضرب جزيرة “غوام” الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.