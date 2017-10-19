الحكومة الإسبانية تعلن البدء بإجراءات تعليق الحكم الذاتي في “كتالونيا” 

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها تعتزم تعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا، وذلك على خلفية تهديد رئيس حكومة الإقليم، كارليس بويغديمونت، بإعلان الانفصال.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في بيان، إن “الحكومة ستجتمع لتفعيل البند 155 من الدستور الذي يسمح بسيطرة الحكومة المركزية على الإقليم”.

وأضاف البيان أن “الحكومة الإسبانية ستبدأ اعتبارًا من السبت المقبل، إجراءات تفعيل المادة 155 ضد إقليم كتالونيا”.

جاء ذلك ردًا على خطاب أرسله رئيس حكومة كتالونيا إلى الحكومة الإسبانية، مهددًا بأن برلمان الإقليم سيقر الانفصال عن إسبانيا إذا واصلت مدريد ضغوطها ورفضت الحوار.

ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً أحادي الجانب تصفه مدريد بأنه “غير شرعي” وقالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17.

وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطراغونة، ويبلغ عدد سكانها 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بحوالي 47 مليون نسمة.‎