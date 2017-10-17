المحكمة الدستورية الإسبانية تُبطل قانون استفتاء كتالونيا

قال متحدث رسمي: إن المحكمة الدستورية في إسبانيا أبطلت، اليوم الثلاثاء، قانون الاستفتاء الذي أقرته حكومة إقليم كتالونيا في السادس من سبتمبر/ أيلول، للتصويت على الاستقلال.

وكانت المحكمة علقت في بادئ الأمر قانون الاستفتاء مع دراستها لقانونيته، لكن حكومة كتالونيا مضت قدمًا وأجرت الاستفتاء بغض النظر عن ذلك.

ومنحت الحكومة الإسبانية زعيم كتالونيا، كارلوس بودجمون، أمس الإثنين، مهلة جديدة من أجل تقديم إجابة “واضحة وصريحة” حول ما إذا كان أعلن عمليًا استقلال الإقليم، بعد انقضاء مهلة أولى اكتفى في أعقابها برد لم يوضح فيه الالتباس الناجم عن ذلك.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، سورايا ساينز دي سانتا ماريا، أن “الحكومة تأسف لقرار الحكومة الكتالونية عدم الاستجابة لطلبها”، وأعطت بودجمون مهلة تنتهي عند العاشرة من صباح الخميس (الثامنة ت غ) من أجل تقديم إجابة “واضحة وصريحة”.