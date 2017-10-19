المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حكومة فلسطين يجب أن تعترف بإسرائيل 

جاء ذلك في بيان أصدرته القنصلية الأمريكية في القدس صباح اليوم الخميس.

وأضاف غرينبلات حسب البيان: “الولايات المتحدة تؤكد من جديد أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا) ألا وهي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاماً لا لبس فيه بنبذ العنف، والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية”.

وقال غرينبلات “إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية”. وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة حركة حماس “منظمة إرهابية”.

ويعتبر البيان الصادر صباح اليوم أول رد فعل واضح من قبل الإدارة الأمريكية على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة، في الـ 12 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بين حركتي فتح وحماس.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة المشاكل كافة الناجمة عن الانقسام.