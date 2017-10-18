وفد أميركي في تركيا يضع 4 شروط لإنهاء “أزمة وقف التأشيرات”

أفاد تقرير إخباري ،اليوم الأربعاء، أن وفدًا أميركيًا وصل تركيا لإنهاء “أزمة وقف التأشيرات” بين البلدين على خلفية اعتقال أنقرة لموظفين دبلوماسيين ؛ما أدى إلى خلاف مع واشنطن، وضع 4 شروط لحل الأزمة.

وقالت قناة “خبر ترك” التلفزيونية الخاصة، إن الوفد الأميركي الذي وصل هذا الأسبوع وضع 4 شروط لحل أزمة وقف خدمات التأشيرات منها :أن تقدم تركيا معلومات عن التحقيقات الجارية مع موظفي القنصلية ،وأدلة فيما يتعلق بموظف إدارة مكافحة المخدرات المعتقل متين توبوز ،والموظف الآخر المطلوب القبض عليه.

وكانت السلطات التركية اعتقلت موظفين محليين يعملان لدى القنصلية الأمريكية في تركيا خلال العام الحالي، ففي أيار/ مايو، اعتقل مترجم في إقليم أضنة الجنوبي ،وقبل أسبوعين اعتقل أحد العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في إسطنبول.

وتريد الشرطة التركية استجواب موظف ثالث مقيم بإسطنبول اعتقلت زوجته وابنته الأسبوع الماضي ؛بسبب مزاعم عن علاقتهما بشبكة رجل الدين فتح الله غولن ،المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب الفاشل، حيث تم إطلاق سراح الزوجة والابنة فيما بعد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم مسؤولين أمريكيين ،في وقت سابق بإيواء الموظف داخل القنصلية الأميركية في إسطنبول.

من جانبها نقلت قناة “سي.ان.ان” نيوز الخاصة التركية عن مصادر بوزارة الخارجية التركية قولها إن الوزارة لن تقبل أي شروط مسبقة للمحادثات.