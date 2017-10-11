وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة يبحثان أزمة التأشيرات بين البلدين 

بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، أزمة تعليق البلدين إصدار التأشيرات بشكل متبادل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل إضافية حول الاتصال.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في الأزمة.

ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا، “باستثناء المهاجرين”.

وعلى الفور، ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.