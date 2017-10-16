سياسي إصلاحي للإيرانيين: فزعكم على الخليج يتطلب منكم عدم تلويثه

انتقد أبرز منظري التيار الإصلاحي في إيران، صادق زيبا كلام، اليوم الإثنين، حالة الفزع والهلع التي انتابت الإيرانيين والمسؤولين في البلاد تجاه استخدام الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي في خطابه اسم الخليج العربي بدلًا من الفارسي.

وقال زيبا في تغريدة له على موقع “تويتر”، وهو ينتقد الهلع الإيراني: “إذا كان الخليج الفارسي لديه لسان، حينما يقدر مشاعرنا، فإنه يتمنى من الإيرانيين أن يُظهروا هذا الحماس والفزع من أجل الحفاظ على الخليج وعدم تلويثه”، في إشارة منه إلى الأوضاع المضطربة التي انتجتها السياسة الإيرانية في الخليج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: إن “النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وإن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.

ولجأ الإيرانيون إلى استخدام “تويتر” لرفض تسمية الخليج العربي، حيث بلغ عدد التغريدات أكثر من 15 ألف تغريدة، بحسب ما ذكر موقع “فرارو” الإخباري.