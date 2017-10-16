في زيارة نادرة.. وزير الدفاع الروسي يصل إسرائيل لبحث الحل في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، وصول وزير الدفاع، سيرغي شويغو، إلى إسرائيل، لبحث الحل في سوريا والتعاون العسكري مع نظيره الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، للصحفيين إن وزير الدفاع الروسي يخطط لبحث مسائل التعاون العسكري والعسكري التقني خلال اللقاء، وقضايا الأمن الإقليمي”،بحسب وكالة سبوتنيك .

ومن المرتقب بحث المسائل المتعلقة بالحل في سوريا خلال الزيارة التي تستمر يومين.

ويعد الوزير شويغو أول مسؤول روسي يشغل منصب وزير الدفاع يزور إسرائيل منذ سنوات.

وكان السفير الإسرائيلي في موسكو، جاري كورين، أعلن في وقت سابق، أن بلاده تجري مشاورات مع روسيا ودول أخرى حول المناطق الآمنة في سوريا، وأنها تعوّل على أخذ مصالحها بالاعتبار لدى إنشاء هذه المناطق.

يذكر أن إسرائيل وروسيا قد وثقتا علاقاتيهما خلال الأعوام القلائل الماضية، والتقى نتنياهو وبوتين عدة مرات على مدار العامين الماضيين.

وهناك تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الأجواء السورية.

وتقدم روسيا الدعم الجوي، انطلاقا من قاعدة حميميم، للقوات السورية في قتالها ضد ما تصفها بالتنظيمات “الإرهابية”.

ويشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات جوية في سوريا بين الحين والآخر، كان آخرها اليوم الإثنين عندما هاجم بطارية صاروخية قرب دمشق.