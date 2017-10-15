30% من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم تقترب من حرب عالمية ثالثة

أظهر استطلاع للرأي أن نحو 30 % من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم سائرة في طريقها نحو إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة تلفزيون “سي بي أس” ومؤسسة “يوغوف”، لم يستبعد 48 % من المستطلعة آراؤهم مثل هذا السيناريو. ولكهنم لا يعرفون أي بلد يمكن أن يكون بمثابة العدو للولايات المتحدة في هذه الحرب العالمية الثالثة المتوقعة.

وحول احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية، أكد 62 % من العينة المستطلعة أنه يمكن تجنب العمل العسكري، في حين اعتبر 32 % منهم أن هذه الحرب حتمية وهي واقعة لا محالة، إلا أن 59 % واثقون من أن الولايات المتحدة وحلفاءها قادرون على احتواء تهديد كوريا الشمالية.

وشارك بالاستطلاع حوالي 2.4 ألف شخص تقريباً، في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر /تشرين الأول الجاري وبنسبة خطأ في النتائج لا تزيد عن 2.5 نقطة مئوية.